29 Августа 2023
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Фото: Накануне.RU

В Челябинске депутаты утвердили новые правила застройки города

Депутаты Челябинской гордумы утвердили новые правила землепользования и застройки города, сообщили Накануне.RU в пресс-службе городского парламента.

Отмечается, что разработка новых правил осуществлялась с учетом заключения о результатах публичных слушаний и внесенных в проект изменений.

"Проектом правил предлагается регламентировать ограничение для зоны исторического ядра – возможно возведение объектов недвижимости не выше 6 этажей. По новым Правилам увеличится количество рекреационных зон – появятся зоны исключительно благоустройства, зоны с возможностью развития спортивных активностей, отдельные зоны для набережных водных объектов, скверов и бульваров, мемориальных скверов", - сообщили в гордуме.

Напомним, 10 августа в Челябинске прошли публичные слушания по проекту правил землепользования и застройки города. Жители частных домов в Ленинском районе и поселке Колхозный высказали замечания по зонированию их участков. Их из зоны ИЖС перевели в зону многоквартирных домов. И теперь жители опасаются застройки своих территорий. Представители городской мэрии заявили, что по этому вопросу уже проведены консультации. Изменить функциональные зоны можно только при корректировки генерального плана. В настоящий момент уже заключен контракт на его корректировку. Жителям пообещали, что учтут их замечания.

СК проводит проверку из-за жалоб жителей на новые правила застройки Челябинска.

Теги: правила застройки, депутаты, гордума,


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