Идеи команды-победителя регионального этапа конкурса «Лидеры России» войдут в профильную программу Владимирской области

Губернатор Александр Авдеев провел встречу с командой-победителем регионального этапа конкурса управленцев «Лидеры России». В общении приняли участие первый вице-губернатор Дмитрий Лызлов, заместитель министра труда и занятости населения Мария Мальцева и начальник управления государственной службы и кадровой политики Администрации Губернатора Сергей Терехов.

Конкурс «Лидеры России» – флагманский проект президентской платформы «Россия – страна возможностей». В этом году его организаторы предусмотрели проведение регионального этапа в каждом регионе страны. Во Владимирской области в его рамках участники решали управленческую задачу от Губернатора на тему «Мотивация работодателей по созданию мест временной занятости подростков и молодёжи в летний каникулярный период», сообщает пресс-служба правительства региона.

Необходимо было разработать план мероприятий, в соответствии с которым летом 2024 года в регионе будет трудоустроено не менее 8,9 тыс. человек в возрасте от 14 до 18 лет (сейчас их число – чуть более 3 тыс. человек), предложить меры стимулирования работодателей к созданию рабочих мест для их временной занятости, разработать механизм привлечения молодёжи для официального трудоустройства.

Свои наработки представили несколько команд. По итогам строжайшего отбора определена лучшая: её предложения признаны самыми перспективными с точки зрения дальнейшей реализации. В составе команды победителей: директор НИИ «Низкоуглеродная экономика» РЭУ им. Г.В.Плеханова Владимир Брижанин, начальник отдела подготовки сведений филиала публично-правовой компании «Роскадастр» по Владимирской области Елена Дубенская, начальник отдела редакции МАУ «Вязники-медиагрупп», редактор газеты «Маяк» Никита Ефимов, управляющий директор по розничному бизнесу ПАО «Банк Уралсиб» Виктор Коротков, начальник отдела сбыта ПАО «Ковровский механический завод» Михаил Туманов и заместитель директора по коммерческим вопросам АНО «Владимирский городской ипотечный фонд» Андрей Чернявский.

Участники команды предлагают разработать профильную госпрограмму. Туда можно включить формирование подростковых и молодёжных трудовых отрядов, их привлечение к благоустройству территорий (параллельно это будет повышать уровень гражданской ответственности ребят, степень их вовлечённости), а также развитие системы шефства предприятий над учебными заведениями.

«Участники конкурса – опытные специалисты в разных отраслях – сформулировали предложения не по-дилетантски, вполне профессионально. Согласен с ними в том, что ключ к решению проблемы – в снятии барьеров для работодателей. Им сейчас сложновато, побаиваются брать подростков на работу: это повышенная ответственность. Хлопот много, а отдача, казалось бы, небольшая. Но трудовое воспитание молодёжи и ранняя профориентация – стратегические направления. Чем эффективнее будет проходить трудоустройство школьников и студентов, тем проще будет удерживать молодёжь в регионе и подбирать кадры для экономики. Наша задача на ближайшую перспективу – увеличить количество заинтересованных работодателей во всех секторах: и в бюджетных организациях, и на промышленных предприятиях, и в АПК, и в сфере услуг. Стоит упростить процедуру трудоустройства подростков, прояснить взаимодействие с надзорными органами, обеспечить льготы предприятиям, которые берут юных помощников, чтобы был ресурс для поощрения наставников. Сформируем пул работодателей, покажем позитивные примеры предприятий-первопроходцев, тиражируем лучшие практики», – отметил Александр Авдеев.

Идеи команды-победителя регионального этапа конкурса «Лидеры России» войдут в профильную областную программу. Их «докруткой» займётся специальная рабочая группа. А первые результаты воплощения инициатив будут видны уже следующим летом.