В Краснокамске суд привлек депутата-банкрота к административной ответственности

Депутат Краснокамской гордумы Юрий Ильюшенко привлечен к административной ответственности, сообщает "Ъ-Прикамье".

Суд оштрафовал депутата на 1 тыс. руб.

По данным издания депутат находится в процедуре банкротства. Штраф получил за то, что не передал своему финансовому управляющему Сергею Пьянкову документы и имущество.

Несостоятельным парламентарий был признан в июне 2020 года. Юрий Ильюшенко задолжал компании "Стройинвест" 37,2 тыс. руб.