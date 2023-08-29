Средний Урал накроют сильные дожди и порывистый ветер

На Среднем Урале спасатели выступили с предупреждением о непогоде. В среду лучше будет не выходить на улицу.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Свердловской области, по данным синоптиков, завтра, 30 августа, местами в регионе ожидаются сильные дожди и порывы ветра до 17 метров в секунду. В ведомстве призывают свердловчан быть бдительными, соблюдать меры безопасности и в период непогоды по возможности остаться дома.

"Будьте осторожны при нахождении на улице, обращайте внимание на целостность воздушных линий электропередач. Держитесь как можно дальше от легких построек, зданий, мостов и деревьев. Опасность могут представлять элементы кровли и стекол, сорванных ветром. Подобная угроза возрастает вблизи строящихся или ремонтируемых зданий", - отмечают в МЧС.

Тем, кто передвигается на личном транспорте, не нужно пытаться преодолеть подтопленные участки.

"Медленно перестройтесь в крайний правый ряд (на обочину) и, не прибегая к экстренному торможению, прекратите движение. Включите аварийные огни и переждите ливень. В случае стремительного пребывания воды покиньте транспортное средство и пройдите на возвышенный участок местности или в ближайшее здание", - советуют в ведомстве.

Ранее сообщалось, что предстоящая неделя в Екатеринбурге будет прохладной и дождливой.