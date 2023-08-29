Старт прививочной кампании. В Свердловскую область доставили 850 000 доз вакцины от гриппа

В Свердловской области объявлен старт прививочной кампании против гриппа. Все медучреждения региона уже получили свыше 850 тыс. доз вакцин, сообщает департамент информполитики.

Согласно мнению эпидемиологов, для формирования коллективного иммунитета необходимо привить не менее 65% населения, что составляет более 2,7 млн жителей Среднего Урала. Для этого в область доставили вакцину "Совигрипп" для взрослых, и четырехкомпонентную "Ультрикс Квадри". Последняя подойдет для детей, беременных и граждан с проблемами со здоровьем.

"На примере других инфекций за период пандемии COVID-19 мы увидели, что халатное отношение к вакцинации как важному элементу специфической профилактики оборачивается порой печальными последствиями. Вирусы никуда не пропали, они все так же рядом с нами. Если вы хотите научить свой организм спокойно сосуществовать рядом с ними, не стоит игнорировать прививки. Вакцина сегодня имеется в наличии, обращайтесь в поликлиники по месту жительства", — заявил главный внештатный специалист по медицинской профилактике регионального минздрава Александр Харитонов.

Особое внимание будет уделяться детям и подросткам, беременным женщинам, гражданам 60+ и лицам с хроническими заболеваниями. Помимо этого, медики настоятельно рекомендуют привиться представителям отдельных профессий, среди которых медики, педагоги, сотрудники коммунальных предприятий, торговли и социальной сферы. Прививка для них будет бесплатной.