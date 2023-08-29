Парламентских выборов в этом году на Украине точно не будет – Подоляк

Хотя президент Украины не отрицает напрямую возможность проведения в этом году парламентских выборов в стране, на самом деле он уже решил, что их не будет в условиях военного положения, заявил глава офиса президента Украины Михаил Подоляк.

"Президент осторожно об этом говорит, я могу более резко сказать <...>. В этом году [выборов] точно не будет", - сказал Подоляк в эфире телеканала "1+1".

В конце октября этого года на Украине должны состояться парламентские выборы. 31 марта 2024 года должны быть проведены президентские выборы.