В национальном парке "Таганай" вторые сутки ищут двух туристов

В национальном парке "Таганай" второй день продолжаются поиски двух туристов, сообщили Накануне.RU в пресс-центре поисково-спасательной службы региона.

Мужчина и женщина потерялись 28 августа в лесу во время перехода от Киалимского кордона до Гремучего ключа. Они смогли позвонить спасателям с разрядившегося телефона, но определить свои координаты туристы не могли.

Спасатели установили геолокацию телефона, но обследование переданной точки и прилегающей к ней местности на западном склоне результата не дали. Сейчас спасатели обследуют непроходимые участки леса, подают звуковые сигналы и не оставляют попыток выйти с туристами на связь по телефону.