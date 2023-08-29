Провал "Луны-25" – не повод рвать на себе волосы, - Кремль

В Кремле не видят трагедии в провале миссии "Луна-25".

"Безусловно, вся страна следила за лунной миссией. Но мы знаем с вами, что путь к звездам лежит через тернии, поэтому ничего в этом нет страшного. Главное – продолжать уникальную российскую космическую программу, которая содержит и лунный элемент", - сказал журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он добавил. Что реализация космической программы невозможна без сбоев, но это "не повод рвать на себе волосы".

Ранее с аналогичным заявлением выступил бывший вице-премьер, глава Роскосмоса Юрий Борисов. Он встретился с командой "Луны-25" и подчеркнул, что незавершенная миссия не ставит на "стоп" перспективы освоения Луны. "Не нужно делать из этого трагедию, нужно сделать выводы и продолжить работу в этом направлении", - сказал гендиректор госкорпорации. Он не исключил повторения миссии в 2025 или 2026 году.