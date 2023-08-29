29 Августа 2023
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Политика Крым
Фото: Накануне.RU

В Крыму торжественные линейки пройдут в 1-ых, 9-ых и 11-ых классах

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о том, что праздничные линейки в крымских школах 1 сентября пройдут только для учеников первых, девятых и одиннадцатых классов. Решение принято для обеспечения безопасности.

При этом подход к организации праздника у всех школ может быть индивидуальным, написал Аксенов в своем telegram-канале. При соблюдении необходимых требований небольшие сельские школы смогут увеличить число классов, которые примут участие в торжественном мероприятии. Остальные ребята встретят новый учебный год в своих кабинетах.

Напомним, ранее стало известно, что в Белгороде к 1 сентября собираются обклеить бронепленкой окна во всех 52 школах и 70 детских садах. В них поставлено 65 тыс. кв. метров бронепленки.

Теги: Крым, Серегй Аксенов, школа, линейка, 1 сентября


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