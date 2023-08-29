29 Августа 2023
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Фото: Накануне.RU

Песков: Путин не приедет на похороны Пригожина

Президент РФ Владимир Путин не приедет на похороны главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Присутствие президента не предусматривается", — цитирует его РИА Новости.

Ранее в Кремле отмечали, что "у президента сейчас насыщенный рабочий график". Также Песков заявил, что Кремль не знает о дате и формате похорон создателя ЧВК "Вагнер". По его словам, это будет зависеть от решения родственников.

Телеграм-канал "Кровавая барыня" пишет, что Пригожина, предположительно, должны похоронить на Серафимовском кладбище Санкт-Петербурга. Сейчас на подъезде к кладбищу стоит пост ДПС, а также автобус Росгвардии. У самого входа на кладбище дежурит полиция и не менее 20 журналистов.

Теги: путин, пригожин, похороны, песков


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