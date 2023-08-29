29 Августа 2023
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Фото: Накануне.RU

Лед на новой арене в Екатеринбурге начнут заливать почти за год до открытия

Директор ХК "Автомобилист" Максим Рябков рассказал о ходе строительства новой ледовой арены в Екатеринбурге. По его словам, уже скоро там начнут заливать лед.
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Как сообщил функционер на сегодняшней пресс-конференции в уральской столице, строительство идет своим чередом. По планам, открытие должно состояться в декабре 2024 года.

"Оборудование закуплено, происходит монтаж. Сейчас тестируется медиа-фасад, может, кто-то уже видел с улицы, как происходят пробные внешние работы. Мы надеемся, что уже к новому году на арене будет тестовая заливка льда. Ледогенератор и холодильные установки там уже смонтированы", - рассказал Рябков.

Он отметил, что нет ничего страшного в том, что тестовая заливка льда планируется в январе, а открытие сооружения – только в декабре.

"Это заливка без бортовой системы. Сама система закуплена, но будет смонтирована чуть позже. Это именно тестовые проверки работы ледогенератора, чтобы заморозка льда происходила равномерно. Параллельно будут вестись и другие работы – вентиляция, освещение", - добавил директор клуба.

Напомним, сегодня было объявлено, что хоккеисты "Автомобилиста" в новом сезоне КХЛ будут бороться за самые высокие места.

Теги: арена, лед, заливка, тест, Екатеринбург


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