В Москве грузовик налетел на пешеходов после столкновения с фурой

В Москве на Волгоградском проспекте в результате столкновения грузовичка и фуры пострадали два пешехода – женщина и ее 7-летний сын. Мальчик госпитализирован в тяжелом состоянии, сообщили в прокуратуре столицы.

Фура Renault столкнулась с автомобилем Hyundai Porter. Последний от удара вылетел на тротуар, где находились пешеходы.

"По предварительной информации, водитель грузового автомобиля попытался совершить разворот, который на данном участке движения запрещен", - говорится в сообщении прокуратуры.