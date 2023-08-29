В Челябинской области оператора заправки будут судить за взрыв баллона в автомобиле

В Южноуральске Челябинской области оператора автомобильной газозаправочной станции осудят за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СК.

По версии следствия, в августе прошлого года обвиняемый осуществил наполнение сжиженным углеводородным газом 50-литрового бытового баллона, который не проходил периодические технические освидетельствования.

Неисправный газовый баллон был посещен в багажник автомобиля супружеской пары. Во время движения произошло его разгерметизация и возгорание образовавшейся газовоздушной смеси от искры электропроводки автомобиля.

Мужчина и женщина получили термические ожоги головы, шеи, туловища и рук. Мужчине причинен средней тяжести вред здоровью, женщине – тяжкий вред здоровью.