Mash: Полицейский подделал анализы пьяного депутата от "ЕР", который насмерть сбил пенсионерку

В Воронежской области старший лейтенант полиции подделал анализы пьяного депутата, который насмерть сбил пенсионерку, пишет Mash.

По данным телеграм-канала, авария произошла в мае в городе Лиски. Депутат из "Единой России" Алексей Шабанов на своем Lexus LX 570 сбил 73-летнюю женщину. От полученных травм она скончалась в больнице.

Приехавший на место инспектор Алексей Чусов отвез мужчину в больницу на медосвидетельствование, но в итоге сдал анализ сам.

Mash добавляет, что Шабанова через несколько дней после происшествия исключили из партии, а на полицейского завели уголовное дело по статьям "Превышение должностных полномочий" и "Фальсификация доказательств".

В марте суд приговорил к 10 месяцам исправительных работ бывшего депутата Татарского района Новосибирской области Сергея Мамонтова, сбившего ребенка и уехавшего с места ДТП.

Мамонтов получил 11 суток ареста за то, что уехал с места ДТП. Также на депутата завели уголовное дело по статье "Оставление в опасности". В начале ноября суд по требованию прокуратуры отстранил мужчину от должности депутата. Также его исключили из партии "Единая Россия".