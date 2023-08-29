В ХК "Автомобилист" поставили задачу на новый сезон – борьба за медали

Хоккеисты екатеринбургского "Автомобилиста" в новом сезоне КХЛ будут бороться за самые высокие места. Такую цель на сегодняшней пресс-конференции в столице Урала озвучил директор клуба Максим Рябков.

По его словам, задачи перед "Автомобилистом" ясны по умолчанию.

"Мы обязаны бороться за медали. Какие именно – это уже жизнь покажет. Но борьба за медали должна быть у наших хоккеистов. Именно это значится в наших задачах", - отметил Рябков.

Напомним, первую игру сезона-2023/24 уральская команда проведет в родных стенах 2 сентября, соперником станет магнитогорский "Металлург". Следующий поединок екатеринбуржцы также проведут дома 4 сентября, в гости приедет уфимский "Салават Юлаев".