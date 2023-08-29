29 Августа 2023
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Общество Владимирская область
Фото: avo.ru

Обеспечение безопасности в День знаний и Единый день голосования во Владимирской области в приоритете

Губернатор Владимирской области Александр Авдеев накануне провёл совместное заседание антитеррористической комиссии и оперативного штаба региона.

«Главный вопрос встречи – обеспечение безопасности при проведении Дня знаний и Единого дня голосования. Прошу доложить о проведённой работе по этому направлению», – нацелил участников мероприятия глава региона.

«Вопросы безопасности у нас постоянно на контроле. В преддверии начала нового учебного года совместно с МЧС и Росгвардией мы проведём тренировку по отработке действий персонала, сотрудников охранных организаций на угрозы совершения преступлений террористической направленности», – сообщила министр образования и молодёжной политики Светлана Болтунова. 

Как сообщает пресс-служба правительства Владимирской области, Александр Авдеев поставил задачу провести в первый месяц нового учебного года тренировки антитеррористической направленности во всех школах и колледжах региона с участием их учащихся.

заседание, авдеев(2023)|Фото: avo.ru

Переходя к теме предстоящего Единого дня голосования, первый заместитель Губернатора Дмитрий Лызлов напомнил, что во Владимирской области пройдут выборы депутатов Законодательного Собрания, а также местных Советов в ряде территорий. Чтобы избежать нарушений избирательного законодательства, будет усилена охрана общественного порядка.

Председатель областной Избирательной комиссии Вадим Минаев отметил, что для обеспечения безопасности голосование продлится три дня. Выработаны алгоритмы действий в случае ЧС, в том числе предусмотрены резервные помещения для избирательных участков.

заседание, авдеев(2023)|Фото: avo.ru

В связи с тем, что часть участков для голосования размещена на базе образовательных организаций, министр Светлана Болтунова предложила объявить 8 и 9 сентября днями семьи, здоровья или спорта, чтобы учащиеся не пересекались с избирателями. 

Теги: безопасность, александр авдеев, день голосования, день знаний


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