В Хакасии политтехнолог оштрафован за разрисованную серпом и молотом свинью

Абаканский городской суд оштрафовал на 20 тыс. руб. политтехнолога Михаила Биюна. Наказан он за нарушение порядка проведения пикетирования.

19 августа на улицу в Абакане выпустили свинью, пишет "Ъ". На одном ее боку был изображен серп и молот, на другом же красовалась надпись "Продолжительность жизни свиней растет". Как выяснилось, организовал эту акцию Биюн.

26 августа на Биюна составили протокол об административном правонарушении. В тот же день он был направлен в горсуд, тогда же было принято решение.