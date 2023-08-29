Пушилин заявил о стабилизации ситуации на флангах Артемовска

Временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин заявил о стабилизации ситуации на флангах Артемовска.

"Удерживаются фланги, ситуация там уже стабилизируется", - цитирует Пушилина RT.

По его словам, в ДНР самой "горячей точкой" является территория возле Старомайорского и Урожайного.

В начале августа советник врио главы ДНР Ян Гагин сообщил, что ВСУ сосредоточивают подразделения на подступах к Артемовску. За близлежащие населенные пункты — Клещеевку, Курдюмовку и Андреевку — идут бои. Гагин отметил, что эти небольшие населенные пункты являются ключами к возможности атаковать сам Артемовск.