29 Августа 2023
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Фото: t.me/v_v_demidov

В Белгороде окна школ и детских садов обклеивают бронепленкой и готовят подвалы-убежища

В Белгороде к 1 сентября собираются обклеить бронепленкой окна во всех 52 школах и 70 детских садах. В них поставлено 65 тыс. кв. метров бронепленки, сообщил мэр города Валентин Демидов.

Глава Белгорода посетил один из детских садов, где идет обклейка, ему показали также "зоны безопасности", в которых для каждой группы собраны индивидуальные пакеты. "Воспитатели продумали различные игры, чтобы занять детей в укрытиях и отвлечь. Отработан маршрут движения, есть понятная навигация", - сообщил мэр.

Подвал детского сада, оборудованный под убежище.(2023)|Фото: t.me/v_v_demidov

Защита детского сада от обстрела.(2023)|Фото: t.me/v_v_demidov

Также в садике есть укрытие в подвале – на случай, если дети будут во время обстрела или другой ЧС находиться на прогулке во дворе. "У областной комиссии, которая проверяла выполнение требований безопасности, были вопросы к вентиляции этого укрытия. Сейчас вопрос решен, налажен естественный приток воздуха", - говорит Демидов.

Оклейка окна бронировочной пленкой.(2023)|Фото: t.me/v_v_demidov

Пленка для бронирования стекла.(2023)|Фото: t.me/v_v_demidov

Теги: убежище, детский сад, бронепленка, школа, белгород


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