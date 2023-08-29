В Белгороде окна школ и детских садов обклеивают бронепленкой и готовят подвалы-убежища

В Белгороде к 1 сентября собираются обклеить бронепленкой окна во всех 52 школах и 70 детских садах. В них поставлено 65 тыс. кв. метров бронепленки, сообщил мэр города Валентин Демидов.

Глава Белгорода посетил один из детских садов, где идет обклейка, ему показали также "зоны безопасности", в которых для каждой группы собраны индивидуальные пакеты. "Воспитатели продумали различные игры, чтобы занять детей в укрытиях и отвлечь. Отработан маршрут движения, есть понятная навигация", - сообщил мэр.

Также в садике есть укрытие в подвале – на случай, если дети будут во время обстрела или другой ЧС находиться на прогулке во дворе. "У областной комиссии, которая проверяла выполнение требований безопасности, были вопросы к вентиляции этого укрытия. Сейчас вопрос решен, налажен естественный приток воздуха", - говорит Демидов.