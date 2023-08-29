Готов отчет по обследованию "Троицы"

Отчет по обследованию иконы "Святая Троица" готов. Дата расширенного реставрационного совета согласовывается с его участниками.

Заведующая отделом по научно-методической работе и выставочной деятельности центра Елена Проханова сказала РИА Новости, что идет согласование даты расширенного реставрационного совета, потому что нужно подтверждение и Лавры, и Третьяковки.

Напомним, икону РПЦ решил передать лично Владимир Путин. Значительная часть авторитетных ученых, в том числе представители Российской академии наук, просили президента и Минкульт передумать, поскольку икона нуждается в реставрации и музейном уходе, и перемещение может привести к утрате произведения. В июне министр культуры РФ Ольга Любимова сообщила, что икона "Троица" после пребывания в храме Христа Спасителя отправится на реставрацию, которая может продлиться до года.