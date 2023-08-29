Дело об убийстве 16-летней Даны передадут в областной СКР после жалоб отца

Уголовное дело об убийстве 16-летней Даны в Каменске-Уральском передадут в аппарат регионального следственного управления. На этом, как сообщают в пресс-службе областного СКР, настоял отец убитой.

По словам отца девушки, местные следователи допустили волокиту при установлении обстоятельств произошедшего: рассматривали версии с передозом наркотическими веществами, в то время как обычные волонтеры смогли установить весь маршрут его дочери по камерам видеонаблюдения. На них за девушкой следует подозрительный велосипедист.

"В связи с доводами мужчины, председатель СК России поручил передать материалы уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ (убийство), для дальнейшего расследования в аппарат СУ СК России по Свердловской области. Глава ведомства поручил и.о. руководителя СУ СК России по Свердловской области Надбитову А.Д. представить подробный доклад по доводам, озвученным в публикации, и о предварительных результатах расследования", - говорится в сообщении.

В СКР также пообещали проверить все версии произошедшего, в том числе установить личности всех, кто попал на камеру видеонаблюдения вместе с Даной.

Напомним, 8 августа девушка возвращалась домой из Екатеринбурга на последней электричке, но из-за отсутствия транспорта ей пришлось идти пешком до Красногорского района. Перед исчезновением она оставила запись в своем блоге, в которой попросила "не убивать и не насиловать ее", так как она хочет дойти до дома. Результаты экспертизы будут готовы в начале сентября - тогда и станет известно, от чего погибла девушка. Возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ (убийство).