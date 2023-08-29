В Челябинский госуниверситет поступили десять человек по квоте для участников СВО и их детей

В Челябинский государственный университет поступили десять человек по квоте для участников СВО и их детей. Об этом в эфире "Большой редакции" сообщил ректор вуза Сергей Таскаев, передает корреспондент Накануне.RU.

По словам Таскаева, поступили один участник спецоперации и девять членов семей участников СВО. "Очень правильно, что была выделена специальная квота для поступления членов семей тех, кто участвовал и участвует в проведении спецоперации", - отметил ректор.

Напомним, по решению российского парламента участники СВО и их дети могут поступать в российские вузы в рамках отдельной квоты и учиться на программах бакалавриата и специалитета на бюджете. Ежегодно эту квоту устанавливает университет, и составлять она должна не менее 10% от всех мест для зачисления. Около 7 тыс. человек зачислено в российские вузы на бюджетные места по льготе для участников СВО и их детей.