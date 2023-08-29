В Екатеринбурге проводится аукцион по трем новым площадкам под КРТ

Еще по трем участкам Екатеринбурга, отданным под комплексное развитие территории (КРТ), пройдет аукцион. Соответствующие постановления подписал глава города Алексей Орлов.

Напомним, что накануне градоначальник уже упоминал три площадки, застройщики для которых будут найдены посредством аукциона. Речь идет о территориях на Уктусе, в Завокзальном и Пионерском районах.

"На данный момент у нас в работе находятся пять площадок КРТ: три жилые и две функциональные. Еще по трем территориям готовятся документы, чтобы со дня на день объявить проведение конкурса", – заявил мэр.

На улице Летчиков будет снесено несколько домов. Стоимость всего участка составит 428 тыс. рублей. В Пионерском районе застройка будет осуществляться на месте домов по улице Вилонова и недостроя "Бриг". За 221 тыс. рублей уйдет 9 тыс. кв.м. на улице Кварцевой в границах улиц Самолетная, Шишимская и Благодатская.

Напомним, что вчера стартовали работы на одном из первых участков в Екатеринбурге, отданных под КРТ. В скором времени в районе улицы Краснофлотцев появится современная жилая застройка. Бывшим жильцам предложили либо деньги, либо квартиру в этом же районе.