Останки солдата Великой Отечественной войны с воинскими почестями захоронили в Гусь-Хрустальном районе

Накануне на кладбище в селе Великодворье Гусь-Хрустального района Владимирской области с воинскими почестями перезахоронили останки солдата Захара Рубцова, погибшего в годы Великой Отечественной войны. 17 октября 1943 года шквалом вражеских орудий его отряд был вытеснен с места дислокации и попал на заминированную территорию. Этот бой стал последним для Захара Андреевича, как и для других защитников Отечества.

Для родственников погибший солдат числился пропавшим без вести. Лишь спустя 80 лет в Старорусском районе Новгородской области участники маловишерской поисковой группы «Память» нашли бойца с самодельным медальоном... В ходе поисков в социальных сетях откликнулись внуки и правнуки солдата, проживающие в Гусь-Хрустальном районе. Потомки Захара Рубцова выразили желание похоронить прах воина в Великодворье рядом с могилами жены и детей.

В траурном митинге приняли участие заместитель министра образования и молодёжной политики Владимирской области Елена Янина, глава Гусь-Хрустального района Василий Панин, председатель Совета регионального отделения Поискового движения России Вячеслав Казаков, представители органов местного самоуправления, военного комиссариата, духовенства, участники поисковых организаций, военнослужащие, родственники погибшего солдата.

Елена Янина напомнила, что сегодня особое звучание приобретает работа по сохранению исторической памяти и патриотическому воспитанию подрастающего поколения. Она подчеркнула, что каждый солдат – герой, образец мужества, самоотверженности и патриотизма. И мы должны чтить память тех, кто отдал свою жизнь за нашу свободу и независимость.