29 Августа 2023
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Армия и ВПК Владимирская область
Фото: avo.ru

Останки солдата Великой Отечественной войны с воинскими почестями захоронили в Гусь-Хрустальном районе

Накануне  на кладбище в селе Великодворье Гусь-Хрустального района Владимирской области с воинскими почестями перезахоронили останки солдата Захара Рубцова, погибшего в годы Великой Отечественной войны. 17 октября 1943 года шквалом вражеских орудий его отряд был вытеснен с места дислокации и попал на заминированную территорию. Этот бой стал последним для Захара Андреевича, как и для других защитников Отечества.

Для родственников погибший солдат числился пропавшим без вести. Лишь спустя 80 лет в Старорусском районе Новгородской области участники маловишерской поисковой группы «Память» нашли бойца с самодельным медальоном... В ходе поисков в социальных сетях откликнулись внуки и правнуки солдата, проживающие в Гусь-Хрустальном районе. Потомки Захара Рубцова выразили желание похоронить прах воина в Великодворье рядом с могилами жены и детей.

захоронение останков соладат(2023)|Фото: avo.ru

В траурном митинге приняли участие заместитель министра образования и молодёжной политики Владимирской области Елена Янина, глава Гусь-Хрустального района Василий Панин, председатель Совета регионального отделения Поискового движения России Вячеслав Казаков, представители органов местного самоуправления, военного комиссариата, духовенства, участники поисковых организаций, военнослужащие, родственники погибшего солдата.

захоронение останков соладат(2023)|Фото: avo.ru

Елена Янина напомнила, что сегодня особое звучание приобретает работа по сохранению исторической памяти и патриотическому воспитанию подрастающего поколения. Она подчеркнула, что каждый солдат – герой, образец мужества, самоотверженности и патриотизма. И мы должны чтить память тех, кто отдал свою жизнь за нашу свободу и независимость.  

 

Теги: останки, солдат, поисковики, траурный митинг, защита отечества


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