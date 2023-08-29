В Севастополе школьные линейки будут только для 1,9 и 11 классов

В Севастополе в целях безопасности школьные торжественные линейки пройдут только у 14 тыс. детей – это первоклашки и выпускники 9-11-х классов. Глава города Михаил Развожаев объяснил это "желтым" уровнем террористической опасности в Севастополе.

Всего в городе 171 образовательное учреждение, в 11 зданиях сейчас идет капитальный ремонт.

Всего 1 сентября в школы придут 53 594 ученика, в детские сады - 22 438 воспитанников, в колледжи и техникумы - 9 876 студентов, в вузы - 13 125 человек. Первоклассников в этом году 6 105, сообщил Развожаев.

Отметим, что в мае этого года также школьные выпускные линейки были ограничены в посещении из-за террористических угроз.