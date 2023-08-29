«Ростелеком» обеспечил цифровой инфраструктурой Международный фестиваль университетского спорта

29 Августа 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Станция "Луна-25" прекратила свое существование

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo


Студенческая виза в Великобританию: как получить учебную визу в Англию

Спорт Свердловская область
Фото: Международный фестиваль университетского спорта

«Ростелеком» обеспечил цифровой инфраструктурой Международный фестиваль университетского спорта

Компания «Ростелеком» в Екатеринбурге построила телекоммуникационную инфраструктуру для Международного фестиваля университетского спорта. Мероприятие проходит в уральской столице с 19 по 31 августа. Фестиваль собрал студентов из 36 стран, которые борются за 197 комплектов медалей в 14 видах спорта.

До всех объектов фестиваля провайдер построил более 50 километров оптических магистралей, смонтировал и интегрировал более 250 узлов связи, а также организовал более 500 точек доступа, благодаря которым обеспечил организаторов мероприятия всеми необходимыми сервисами: возможностью аккредитации участников, ведением трансляций соревнований, подключением видеоконференций, интернетом, Wi-Fi, спортивным хронометражем, виртуальной автоматической телефонной станцией, системой охранного телевидения, связью с единой дежурно-диспетчерской службой, информационными стойками, спортивными презентациями и другим.

монитор, прямая трансляция(2023)|Фото: Международный фестиваль университетского спорта

Кроме того, специально для Международного фестиваля университетского спорта «Ростелеком» развернул виртуальный центр обработки данных (ВЦОД). В нем разместились все вычислительные мощности спортивного мероприятия.

«Работа по оснащению телеком-инфраструктурой Новокольцовского района, где проходит большинство спортивных мероприятий и проживают участники фестиваля, стартовала еще в прошлом году. Сначала специалисты смонтировали до спортивной деревни оптические магистрали, затем запустили в работу телеком-сервисы, которые заработали благодаря установленным опорам. Теперь жители и гости нового района могут пользоваться мобильной связью стандартов 4G/LTE. Работа продолжилась, и теперь качественным интернетом обеспечен сам фестиваль. До конца проведения мероприятия наши специалисты будут оказывать техническую поддержку организаторам и контролировать работу всей созданной телеком-инфраструктуры», — отметил вице-президент, директор Екатеринбургского филиала «Ростелекома» Иван Пичугин.

бассейн, соревнования пловцов(2023)|Фото: Международный фестиваль университетского спорта

 

Теги: ростелеком, международный фестиваль университетского спорта


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети