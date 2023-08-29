«Ростелеком» обеспечил цифровой инфраструктурой Международный фестиваль университетского спорта

Компания «Ростелеком» в Екатеринбурге построила телекоммуникационную инфраструктуру для Международного фестиваля университетского спорта. Мероприятие проходит в уральской столице с 19 по 31 августа. Фестиваль собрал студентов из 36 стран, которые борются за 197 комплектов медалей в 14 видах спорта.

До всех объектов фестиваля провайдер построил более 50 километров оптических магистралей, смонтировал и интегрировал более 250 узлов связи, а также организовал более 500 точек доступа, благодаря которым обеспечил организаторов мероприятия всеми необходимыми сервисами: возможностью аккредитации участников, ведением трансляций соревнований, подключением видеоконференций, интернетом, Wi-Fi, спортивным хронометражем, виртуальной автоматической телефонной станцией, системой охранного телевидения, связью с единой дежурно-диспетчерской службой, информационными стойками, спортивными презентациями и другим.

Кроме того, специально для Международного фестиваля университетского спорта «Ростелеком» развернул виртуальный центр обработки данных (ВЦОД). В нем разместились все вычислительные мощности спортивного мероприятия.

«Работа по оснащению телеком-инфраструктурой Новокольцовского района, где проходит большинство спортивных мероприятий и проживают участники фестиваля, стартовала еще в прошлом году. Сначала специалисты смонтировали до спортивной деревни оптические магистрали, затем запустили в работу телеком-сервисы, которые заработали благодаря установленным опорам. Теперь жители и гости нового района могут пользоваться мобильной связью стандартов 4G/LTE. Работа продолжилась, и теперь качественным интернетом обеспечен сам фестиваль. До конца проведения мероприятия наши специалисты будут оказывать техническую поддержку организаторам и контролировать работу всей созданной телеком-инфраструктуры», — отметил вице-президент, директор Екатеринбургского филиала «Ростелекома» Иван Пичугин.