СМИ: Эрдоган может обсудить с Путиным новую формулу "зерновой сделки"

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и российский лидер Владимир Путин на переговорах могут обсудить новую формулу зерновой сделки. Об этом пишет турецкая газета Hurriyet.

По данным издания, эту формулу постарается выработать министр иностранных дел Турции Хакан Фидан, который на прошлой неделе встречался с президентом Украины Владимиром Зеленским. Вскоре он, как ожидается, прибудет в Москву.

Телеканал Habertürk сообщает, что переговоры Эрдогана и Путина состоятся в Сочи 4 сентября. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков накануне заявил, что встреча двух лидеров состоится скоро, Кремль своевременно сообщит дату. Ожидается, что главной темой переговоров российского и турецкого президентов станут зерновая сделка и возможность мирных переговоров по Украине.