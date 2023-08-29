29 Августа 2023
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Фото: Накануне.ru

Уральские таможенники передали бойцам СВО партию конфискованной одежды и обуви

Сотрудники Кольцовской таможни имени В.А. Сорокина передали бойцам СВО ботинки и камуфляжные костюмы. Ранее эти вещи были конфискованы.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Уральского таможенного таможенного управления, 30 камуфляжных костюмов и 40 пар ботинок были изъяты у предпринимателя, который ввез товар в страну незаконно – без декларирования и уплаты таможенных платежей. По решению Октябрьского районного суда Екатеринбурга данная партия товара была признана бесхозной.

После этого вещи были определены к передаче для нужд СВО через общественное объединение "Народный фронт". Как отмечают на таможне, одежда и обувь прошли экспертизу и являются полностью безопасными и пригодными для эксплуатации.

Необходимые военнослужащим вещи отправят на фронт уже в сентябре.

Теги: таможня, обувь, одежда, СВО, партия


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