29 Августа 2023
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Происшествия Приволжский ФО Пермский край
Фото: t.me/bazabazon

Погибшего второго пилота самолета Пригожина похоронят в Перми

Вдова погибшего во время авиакатастрофы самолета Embraer Legacy 600 второго пилота Рустама Каримова сообщила, что ее супруг будет похоронен в Перми. Об этом она рассказала в соцсетях, передает корреспондент Накануне.RU.

Женщина отметила, что не хочет видеть в этот день посторонних, в том числе представителей СМИ, потому точную дату прощания не называет.

Напомним, вечером 23 августа самолет Embraer Legacy 600 рухнул в Бологовском районе Тверской области. На борту находились 10 человек, из них трое – члены экипажа, все они погибли. Вскоре после появления первых новостей о крушении, Росавиация опубликовала список пассажиров лайнера и указала, что в нем был бизнесмен, основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин.

Среди пассажиров самолета также значились командир ЧВК Дмитрий Уткин (позывной — Вагнер), Валерий Чекалов (был в санкционном списке США за содействие поставкам вооружений в Россию), Сергей Пропустин, Евгений Макарян, Александр Тотмин, Николай Матусеев. Также на борту летели оператор Евгения Пригожина, логист ЧВК "Вагнер" и личная охрана.

Теги: Евгений Пригожин, похороны, Рустам Каримов, второй пилот


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