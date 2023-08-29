Погибшего второго пилота самолета Пригожина похоронят в Перми

Вдова погибшего во время авиакатастрофы самолета Embraer Legacy 600 второго пилота Рустама Каримова сообщила, что ее супруг будет похоронен в Перми. Об этом она рассказала в соцсетях, передает корреспондент Накануне.RU.

Женщина отметила, что не хочет видеть в этот день посторонних, в том числе представителей СМИ, потому точную дату прощания не называет.

Напомним, вечером 23 августа самолет Embraer Legacy 600 рухнул в Бологовском районе Тверской области. На борту находились 10 человек, из них трое – члены экипажа, все они погибли. Вскоре после появления первых новостей о крушении, Росавиация опубликовала список пассажиров лайнера и указала, что в нем был бизнесмен, основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин.

Среди пассажиров самолета также значились командир ЧВК Дмитрий Уткин (позывной — Вагнер), Валерий Чекалов (был в санкционном списке США за содействие поставкам вооружений в Россию), Сергей Пропустин, Евгений Макарян, Александр Тотмин, Николай Матусеев. Также на борту летели оператор Евгения Пригожина, логист ЧВК "Вагнер" и личная охрана.