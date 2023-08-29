Главе Челябинска внесено представление из-за аварийного дома

Главе Челябинска Наталье Котовой внесено представление из-за разрушающегося многоквартирного дома.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры, проверка была организована по обращению жителей дома №5 по улице Островского. Дом имеет признаки аварийности – отмостка фундамента не имеет герметичности примыкания, на цокольной части фасада имеются трещины и сколы, разрушены штукатурно-окрасочный и отделочный слои.

"Физический износ дома не позволяет обеспечить безопасность жизни и здоровья приживающих в нем граждан", - отметили в ведомстве.

В доме проживают ветераны труда и инвалиды. Кроме того, там есть муниципальные квартиры. Однако мэрия не приняла мер по признанию дома аварийным. От главы города потребовали устранить выявленные нарушения.

Напомним, жители Челябинска организовали сбор подписей под заявлением об отставке главы города Натальи Котовой.