Наки* и Левиева* приговорили к 11 годам колонии за распространение фейков о российской армии

Блогеров Майкла Наки* и Руслана Левиева (Карпука)* заочно приговорили к 11 годам колонии по делу о дискредитации российской армии, передает Telegram-канал "Осторожно, новости!".

Обвинение запрашивало для блогеров 13 лет колонии и запрет на пять лет администрировать сайты. Последнюю часть суд удовлетворил.

Поводом для уголовного дела стал YouTube-эфир блогеров от марта 2022 года, где они обсуждали события военного конфликта.

*внесены в реестр иноагентов Минюста РФ