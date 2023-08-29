29 Августа 2023
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Фото: Накануне.RU

Жителю Калужской области, планировавшему стать "азовцем"*, вменили подготовку теракта

В Калуге предотвратили теракт на "объекте критической инфраструктуры". Его готовил сторонник "Азова"*, планировавший затем уехать на Украину.

По данным ФСБ России, злоумышленник хотел захотел поехать на Украину для участия в боевых действиях на стороне ВСУ в составе "Азова"*. По заданию боевиков несостоявшийся террорист подготовил теракт на одном из "объектов критической инфраструктуры Калуги" (каком именно, не уточняется), пишет РИА Новости. В тайнике обнаружены компоненты и составные части самодельного взрывного устройства, а в используемых средствах связи – инструкции по изготовлению СВУ и переписка с украинским координатором.

Уголовное дело возбуждено по факту приготовления к госизмене, к теракту, участию в деятельности террористической организации и прохождении обучения в целях терроризма.

*запрещенная в России террористическая организация

Теги: Калуга, теракт, объект критической инфрастурктуры, "Азов"*


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