Жителю Калужской области, планировавшему стать "азовцем"*, вменили подготовку теракта

В Калуге предотвратили теракт на "объекте критической инфраструктуры". Его готовил сторонник "Азова"*, планировавший затем уехать на Украину.

По данным ФСБ России, злоумышленник хотел захотел поехать на Украину для участия в боевых действиях на стороне ВСУ в составе "Азова"*. По заданию боевиков несостоявшийся террорист подготовил теракт на одном из "объектов критической инфраструктуры Калуги" (каком именно, не уточняется), пишет РИА Новости. В тайнике обнаружены компоненты и составные части самодельного взрывного устройства, а в используемых средствах связи – инструкции по изготовлению СВУ и переписка с украинским координатором.

Уголовное дело возбуждено по факту приготовления к госизмене, к теракту, участию в деятельности террористической организации и прохождении обучения в целях терроризма.

*запрещенная в России террористическая организация