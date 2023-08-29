Mash: В отношении Лерчек завели еще одно уголовное дело

В отношении блогера Валерии Чекалиной завели еще одно уголовное дело, сообщает Mash.

По данным Telegram-канала, дело возбуждено за "отмывание денежных средств в особо крупном размере". Уточняется, что Чекалина различными путями вывела за рубеж 130 миллионов рублей.

Кроме того, Mash пишет, что дело блогерши передали в аппарат Главного следственного управления Следственного комитета России (ГСУ СК). Причиной таких мер стал уровень ущерба, который Чекалина нанесла экономической системе.

Сообщается также, что расследованием мошеннических схем блогера займется следователь, который вел дело о хищениях на космодроме Восточный.

Напомним, Валерия Чекалина и ее супруг Артем являются фигурантом двух уголовных дел: об отмывании денежных средств (130 млн рублей) и неуплате налогов в крупном размере (311 млн рублей). Суд в марте оставил в силе меру пресечения в виде запрета определенных действий: супругам нельзя выходить в интернет, а также общаться со свидетелями по уголовному делу. В мае адвокат Чекалиных заявил, что супруги полностью погасили задолженность по налогам.