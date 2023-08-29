"Аэрофлот" возобновляет направление "Екатеринбург - Гоа" после полугодового перерыва

Компания "Аэрофлот" снова запускает рейсы по направлению "Екатеринбург - Гоа" (Индия). Об этом сообщает пресс-служба аэропорта "Кольцово".

Напомним, что 30 марта текущего года компания приостановила полеты в Гоа из уральской столицы, однако приняла решение возобновить их с 3 октября.

Полеты на самолетах Boeing 737-800 осуществляются трижды в неделю: по вторникам и субботам — в 23.50, по пятницам — в 22.20. Обратно в Екатеринбург можно улететь по средам и воскресеньям — в 08.05, а также по субботам — в 06.35. Стоимость билетов начинается с 28 тыс. 489 рублей.