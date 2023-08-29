WSJ: Запад не сможет договориться о гарантиях безопасности для Украины раньше 2024 года

Западные страны не смогут достигнуть консенсуса по гарантиям безопасности для Украины раньше 2024 года, считает Wall Street Journal. Издание пишет, что США и Великобритания уже ведут некие переговоры по этому вопросу, но к ним должна присоединиться и Франция, и у всех трех стран нет согласия по поводу того, как должны выглядеть обязательства перед Украиной.

Главной трудностью представляется необходимость закрепить за будущими правительствами обязанность выполнять гарантии. Например, в случае избрания президентом США в 2024 году Дональда Трампа прежние договоренности могут быть аннулированы, США вполне могут в сепаратном порядке отказаться от гарантий. ЕС же не обладает в одиночку достаточными средствами и военной мощью, чтобы без США взять на себя такую ответственность.