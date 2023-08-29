В Челябинской области возбудили уголовное дело по факту мошенничества при благоустройстве парка

В Кыштыме Челябинской области после проверки контрольно-счетной палаты региона возбудили уголовное дело о мошенничестве.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе КСП, уголовное дело возбуждено по факту хищения подрядчиком денежных средств при выполнении работ по муниципальному контракту на благоустройство городского парка им. Пушкина. В парке устанавливали детские игровые комплексы и скейт-площадки.

Ущерб составил более 700 тыс. рублей.