29 Августа 2023
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Происшествия Челябинская область
Фото: дума Перми

В Челябинской области возбудили уголовное дело по факту мошенничества при благоустройстве парка

В Кыштыме Челябинской области после проверки контрольно-счетной палаты региона возбудили уголовное дело о мошенничестве.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе КСП, уголовное дело возбуждено по факту хищения подрядчиком денежных средств при выполнении работ по муниципальному контракту на благоустройство городского парка им. Пушкина. В парке устанавливали детские игровые комплексы и скейт-площадки.

Ущерб составил более 700 тыс. рублей.

Теги: парк, благоустройство, мошенничество,


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