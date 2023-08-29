На СУМЗ средства защиты для работников выдают через вендинговые аппараты

На Среднеуральском медеплавильном заводе (СУМЗ) развивают систему выдачи средств индивидуальной защиты (СИЗ) через вендинговые аппараты.

В настоящее время на территории завода уже стоит три таких автомата – два в административно-бытовом корпусе цеха серной кислоты и один в цехе разделения воздуха №1 кислородно-компрессорного цеха. В ближайшее время планируется организовать выдачу СИЗ через вендинговые аппараты работникам участков по ремонту технологического и энергетического оборудования ремонтно-механического цеха и лаборатории охраны окружающей среды.

Вендинговый аппарат – это автоматическое устройство для выдачи СИЗ. Пилотный запуск аппаратов и первая выдача стартовали летом этого года в рамках реализации проекта аутсорсинга по обеспечению работников средствами защиты. Через аппараты круглосуточно можно получить защитные очки, респираторы, беруши, перчатки всех видов и расходные материалы для масок (фильтры и т.п.).

Принцип работы автомата следующий: работник подходит с пропуском, подносит его к считывателю, и на экране появляется меню. В этом меню указаны те СИЗ, которые положены к выдаче по утвержденному перечню. Работник выбирает нужный вид защиты и терминал формирует выдачу.

Вся информация автоматически вносится в личную карточку учета выдачи СИЗ и отслеживается по базе. Ранее информацию о выдаче мастер заносил в личную карточку вручную.