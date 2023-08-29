В России могут разрешить хранение в портах взрывоопасных удобрений

29 Августа 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Станция "Луна-25" прекратила свое существование

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo


Студенческая виза в Великобританию: как получить учебную визу в Англию

Экономика В России
Фото: Накануне.RU

В России могут разрешить хранение в портах взрывоопасных удобрений

Министерство промышленности и торговли предлагает разрешить хранение в российских морских портах аммиака, метанола, аммиачной селитры и нитрата калия. Сейчас Водный кодекс России запрещает размещать в морских портах эти вещества. Соответственно, отсутствует и специализированная инфраструктура для перевалки аммиака, метанола и других опасных химических грузов.

Ширина водоохранной зоны моря составляет 500 м, а ширина прибрежной защитной полосы – от 30 до 50 м в зависимости от уклона берега. Минпромторг в пояснительной записке к законопроекту отмечает, что данное ограничение (на размещение хранилищ опасных веществ в пределах водоохранной зоны) не позволяет строить специализированные комплексы для перевалки в морской транспорт вышеуказанных грузов в морских портах, пишет РБК. Перечень таких портов, где будет допускаться размещение спецтерминалов, будет утверждаться отдельным распоряжением правительства, следует из поправок. Законопроект, разработанный и внесенный в правительство Минпромторгом, 28 августа рассматривали на правкомиссии по законопроектной деятельности. Вопросов и замечаний не было. Как правило, затем проекты рассматривают на заседании всего правительства, после чего вносятся в Госдуму.

Напомним, ранее стало известно, что Америка за первую половину 2023 г. купила у России 416 т урана. Это в 2,2 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, и максимум с 2005 г. Россия поставляет в Штаты только топливо с обогащением по урану-235, которое является главной статьей "радиоактивных" закупок Вашингтона. При этом в анализе также учитываются данные по импорту природного и обедненного урана, который США закупают у других государств.

Теги: Порт, аммиак, метанол, химикаты


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети