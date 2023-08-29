В России могут разрешить хранение в портах взрывоопасных удобрений

Министерство промышленности и торговли предлагает разрешить хранение в российских морских портах аммиака, метанола, аммиачной селитры и нитрата калия. Сейчас Водный кодекс России запрещает размещать в морских портах эти вещества. Соответственно, отсутствует и специализированная инфраструктура для перевалки аммиака, метанола и других опасных химических грузов.

Ширина водоохранной зоны моря составляет 500 м, а ширина прибрежной защитной полосы – от 30 до 50 м в зависимости от уклона берега. Минпромторг в пояснительной записке к законопроекту отмечает, что данное ограничение (на размещение хранилищ опасных веществ в пределах водоохранной зоны) не позволяет строить специализированные комплексы для перевалки в морской транспорт вышеуказанных грузов в морских портах, пишет РБК. Перечень таких портов, где будет допускаться размещение спецтерминалов, будет утверждаться отдельным распоряжением правительства, следует из поправок. Законопроект, разработанный и внесенный в правительство Минпромторгом, 28 августа рассматривали на правкомиссии по законопроектной деятельности. Вопросов и замечаний не было. Как правило, затем проекты рассматривают на заседании всего правительства, после чего вносятся в Госдуму.

Напомним, ранее стало известно, что Америка за первую половину 2023 г. купила у России 416 т урана. Это в 2,2 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, и максимум с 2005 г. Россия поставляет в Штаты только топливо с обогащением по урану-235, которое является главной статьей "радиоактивных" закупок Вашингтона. При этом в анализе также учитываются данные по импорту природного и обедненного урана, который США закупают у других государств.