В Госдуме попросили Минпросвещения объяснить отсутствие Пушкина в ЕГЭ

Комитет Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей направил письмо главе Минпросвещения Сергею Кравцову с просьбой объяснить, почему из списка книг для подготовки к ЕГЭ по литературе исчезли произведения русских классиков.

Отмечается, что Федеральный институт педагогических измерений (ФИПИ) принял решение убрать из программы подготовки к ЕГЭ по литературе произведения Александра Пушкина, Михаила Лермонтова и Николая Гоголя. При этом в нем появляются зарубежные литературные деятели.

Комитет попросил "направить разъяснения о формировании списка литературы по подготовке к ЕГЭ", передает РИА Новости.

Напомним, на сайте ФИПИ опубликован проект ЕГЭ по литературе, к которому до 30 сентября принимаются вопросы и предложения. В проекте экзамена по литературе 2024 года отсутствуют Пушкин, Грибоедов, Лермонтов, Гоголь, Фонвизин, Жуковский, но по-прежнему там присутствует Солженицын, более того, там появился Умберто Эко. Как завили в Рособрнадзоре, произведения указанных классиков изучаются до 9 класса, а ЕГЭ проверяет знания, полученные в 10-11 классах.