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Фото: скриншот видео с группы &quot;Подслушано Каменск-Уральский&quot; / vk.com/kulive

Не "передоз"? 16-летнюю свердловчанку Дану перед убийством преследовал велосипедист

В Каменске-Уральском разыскивают велосипедиста, попавшего в поле зрения камер видеонаблюдения с 16-летней Даной, чье тело 9 августа нашли в лесополосе недалеко от Диагностического центра. На видео, собранном волонтерами, можно увидеть, что мужчина якобы преследует девушку.

Видеозапись занимает около 9 минут, собирая полный маршрут Даны с 8 на 9 августа. На ней неизвестный нарезает круги на одном месте, однако после появления девушки, начинает следовать за ней. В паблике "Подслушано. Каменск-Уральский", где и опубликовали запись, сообщают, что велосипедиста пока разыскивают как свидетеля.

А вот под видео у комментаторов сомнений никаких нет - все как один утверждают, что велосипедист преследовал девушку, иначе зачем ему так подстраиваться под ее маршрут и скорость.

Версию о поиске всех, кто попал вместе с девушкой на камеры видеонаблюдения, подтвердили и в пресс-службе СК России по Свердловской области. Напомним, что ранее распространялась версия о передозе и смерти от запрещенных веществ, против которой выступали близкие Даны.

"В ходе следствия проверяются различные версии произошедшего (в том числе, устанавливаются лица, которые попали в поле зрения видеокамер), также назначена и проводится судебная медицинская экспертиза для установления давности и точной причины смерти, назначен комплекс судебных экспертиз по изъятым вещественным доказательствам", - говорится в сообщении.

Напомним, 8 августа девушка возвращалась домой из Екатеринбурга на последней электричке, но из-за отсутствия транспорта ей пришлось идти пешком до Красногорского района. Перед исчезновением она оставила запись в своем блоге, в которой попросила "не убивать и не насиловать ее", так как она хочет дойти до дома. Результаты экспертизы будут готовы в начале сентября - тогда и станет известно, от чего погибла девушка. Возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ (убийство).

Теги: Каменск-Уральский, розыск, велосипедист, убийство, Дана


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