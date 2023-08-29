29 Августа 2023
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Фото: пресс-служба компании &quot;Атомстройкомплекс&quot;

Строители завершают черновую отделку первой высотной школы в Екатеринбурге

Строители на 90% выполнили черновую отделку первой высотной школы в Екатеринбурге площадью почти 25 тысяч квадратных метров. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе компании "Атомстройкомплекс".

Здание образовательного учреждения на 1200 мест будет сдано весной 2024 года. Подрядчиком выступает "Атомстройкомплекс". Школа в квартале улиц Академика Вавилова – Академика Ландау – Академика Лихачева – Рябинина станет уже седьмой в микрорайоне Академический. Пятиэтажное здание для среднего звена и трехэтажное для младших школьников объединит открытая комьюнити-лестница и выполненные в виде аркады с подсветкой входы в блоки.

строительство новой школы в Академическом(2023)|Фото: пресс-служба компании "Атомстройкомплекс"

"Атомстройкомплекс" традиционно передает полностью укомплектованный объект с чистовой отделкой, мебелью и необходимым для обучения школьников оборудованием. Уже полностью готов каркас здания, завершена черновая отделка помещений, ведутся работы по монтажу энергоснабжения и инженерных систем: вентиляции, водоснабжения, канализации. На футбольном поле уложено специальное покрытие, ведутся работы по благоустройству и установке наружных сетей", - отметил руководитель проектов компании Кирилл Подберезных.

Помимо футбольного поля в школе расположатся три спортивных зала, актовый зал и мультимедийная аудитория. Также там будут творческие мастерские, библиотека, игровые и спальни для групп продленного дня.

строительство новой школы в Академическом(2023)|Фото: пресс-служба компании "Атомстройкомплекс"

"Атомстройкомплекс" является постоянным партнером и подрядчиком на значимых социальных объектах: детских садах, школах, медицинских и культурных учреждениях. Сейчас компания ведет строительство образовательного учреждения нового типа – Губернаторского лицея в Солнечном микрорайоне, новых школ в Верх-Исетском и Пионерском районах Екатеринбурга, в том числе в рамках государственно-частного партнерства.

Теги: школа, строительство, отделка, Екатеринбург


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