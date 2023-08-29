9-классник арестован по подозрению в подготовке теракта на рынке в Красноярске

В Красноярске арестовали девятилкассника, который, предположительно, готовил теракт на городском рынке. Подростка задержали в момент покупки компонентов для взрывного устройства, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Якобы, школьник планировал устроить взрыв на рынке в Кировском районе и был задержан возле одного из кафе.

При обыске у него были обнаружены химические вещества и дымовые шашки. В отношении подростка возбуждено уголовное дело.