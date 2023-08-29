В Приморье зоозащитники ищут медведя с бидоном на голове

29 Августа 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Станция "Луна-25" прекратила свое существование

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo


Студенческая виза в Великобританию: как получить учебную визу в Англию

Общество Приморский край
Фото: youtube.com

В Приморье зоозащитники ищут медведя с бидоном на голове

В Приморском крае зоозащитники ищут медведя с бидоном на голове.

Животное, вероятно, попыталось съесть то, что находилось в металлической емкости, а потом не смогло вынуть голову обратно. Теперь медведь "вслепую" ходит по поселку Барабаш, выходит на дорогу и пугает местных жителей. К поискам также подключились инспекторы охотнадзора, передает Telegram-канал "112". Очевидно, что помощь животному, которое не может есть и пить, надо оказать в ближайшее время.

В прошлом году белая медведица в возрасте около двух-трех лет вышла к людям в поселок Диксон (Красноярский край). В пасти у нее была заметна банка из-под сгущенки. Животное не могло избавиться от мусора, в котором застрял ее язык. Банку она, очевидно, подобрала на местной помойке.

После того, как фото и видео попали в СМИ и соцсети, Росприроднадзор организовал поездку на место инцидента ветеринаров из Москвы. На месте эксперты обездвижили сильно исхудавшую медведицу, которая к тому моменту уже начала слабеть и падать от голода и обезвоживания. Банку удалили, рану обработали и увезли медведя за 100 км от поселка, где и оставили, предварительно введя антидот к снотворному и оставив рядом несколько десятков килограммов рыбы – на первое время, пока медведица будет чувствовать слабость из-за случившегося.

Теги: приморье, медведь, помощь, дикие животные


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети