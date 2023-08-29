В Приморье зоозащитники ищут медведя с бидоном на голове

В Приморском крае зоозащитники ищут медведя с бидоном на голове.

Животное, вероятно, попыталось съесть то, что находилось в металлической емкости, а потом не смогло вынуть голову обратно. Теперь медведь "вслепую" ходит по поселку Барабаш, выходит на дорогу и пугает местных жителей. К поискам также подключились инспекторы охотнадзора, передает Telegram-канал "112". Очевидно, что помощь животному, которое не может есть и пить, надо оказать в ближайшее время.

В прошлом году белая медведица в возрасте около двух-трех лет вышла к людям в поселок Диксон (Красноярский край). В пасти у нее была заметна банка из-под сгущенки. Животное не могло избавиться от мусора, в котором застрял ее язык. Банку она, очевидно, подобрала на местной помойке.

После того, как фото и видео попали в СМИ и соцсети, Росприроднадзор организовал поездку на место инцидента ветеринаров из Москвы. На месте эксперты обездвижили сильно исхудавшую медведицу, которая к тому моменту уже начала слабеть и падать от голода и обезвоживания. Банку удалили, рану обработали и увезли медведя за 100 км от поселка, где и оставили, предварительно введя антидот к снотворному и оставив рядом несколько десятков килограммов рыбы – на первое время, пока медведица будет чувствовать слабость из-за случившегося.