29 Августа 2023
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Фото: vk.com/tmn_72

Тюменцев возмутил мужчина без штанов у Вечного огня

В Тюмени неизвестный мужчина спустил штаны и сел у Вечного огня. Непристойное поведение заметили случайные прохожие и сняли на телефон. Фотографии опубликованы в группе "ЧС Тюмень".

Мотивы и причины поступка мужчины неизвестны. Горожан происходящее возмутило.

"Ничего святого у людей", "кто такое воспитывает?" - высказывали возмущения интернет-пользователи. Среди комментариев также прозвучали призывы отправить оголившегося тюменца на СВО.

Мужчина со спущенными штанами у Вечного огня(2023)|Фото: vk.com/tmn_72

По данным полиции, сообщений в отделение по инциденту не поступало. Публикация о совершении противоправных действий у мемориала была выявлена в ходе мониторинга в интернете. Проводится проверка, устанавливается личность мужчины. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

Теги: Вечный огонь, мужчина, мемориал


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