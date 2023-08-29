Тюменцев возмутил мужчина без штанов у Вечного огня

В Тюмени неизвестный мужчина спустил штаны и сел у Вечного огня. Непристойное поведение заметили случайные прохожие и сняли на телефон. Фотографии опубликованы в группе "ЧС Тюмень".

Мотивы и причины поступка мужчины неизвестны. Горожан происходящее возмутило.

"Ничего святого у людей", "кто такое воспитывает?" - высказывали возмущения интернет-пользователи. Среди комментариев также прозвучали призывы отправить оголившегося тюменца на СВО.

По данным полиции, сообщений в отделение по инциденту не поступало. Публикация о совершении противоправных действий у мемориала была выявлена в ходе мониторинга в интернете. Проводится проверка, устанавливается личность мужчины. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.