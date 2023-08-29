"Золотое яблоко" запускает продажи в Катаре

В Катаре может открыться филиал уральской сети "Золотое яблоко". Торговую точку планируется открыть в столице - в Дохе. Об этом сообщает "Ъ" со ссылкой на собственного источника на рынке ритейла.

По его словам, первый договор аренды магазина компания уже подписала. Помимо этого, на сайте поиска работ hh.ru уже появилась вакансия. Компания предлагает стажировку для сотрудников с дальнейшей перспективой переезда в Катар.

В "Золотом яблоке" информацию пока не комментируют.