29 Августа 2023
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Фото: Накануне.RU

Медведев: согласие Запада на атаки Украины по Крыму "развязывает руки" России

Зампред Совбеза России Дмитрйи Медведев отреагировал на то, что Украина объявила, что ей согласовали любые удары по всему российскому, "например, в Крыму".

"Если это правда (а сомневаться сейчас нет причин), то это – прямое юридически значимое доказательство соучастия Запада в ***** против России на стороне государства Степана Бандеры. Рафинированный casus belli, и для России - возможность действовать в рамках jus ad bellum против всех и каждого в странах НАТО. Печально, увы. Предсказания Апокалипсиса – все ближе", - написал Медведев в своем telegram-канале.

Он сопроводил публикацию тремя цитатами:

"В те дни люди будут искать смерти, но не найдут ее; пожелают умереть, но смерть убежит от них" (Откровение. 9:6).

"Нас помнят, пока мы мешаем другим" (В.И. Ленин).

"Нравится вам или нет, но история на нашей стороне. Мы вас похороним". (Н.С. Хрущев).

Теги: Дмитрий Медведев, Украина, Россия, НАТО


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