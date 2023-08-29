В Госдуме предложили выделить деньги семьям на подготовку детей к школе

В Госдуме выступили с предложением выделить денежные средства в размере 26 тысяч рублей семьям на подготовку детей к учебному году, пишет газета "Известия".

Если семьи проживают на территориях, приграничных к зоне спецоперации на Украине, или в новых регионах РФ, то выплата должна составлять 30 тысяч рублей, говорится обращении к главе кабмина.

Первый заместитель комитета ГД по просвещению Яна Лантратова объяснила такую инициативу значительным ростом цен на школьные принадлежности и одежду. По ее словам, многие вынуждены брать кредиты, чтобы собрать ребенка в школу.

По данным опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), самые большие расходы семейный бюджет несет при покупке одежды. В среднем она обходится в 20 тыс. на одного ребенка (прирост в цене 23% по сравнению с прошлым годом). В эту категорию входят школьная форма, спортивная форма, сменная обувь. Новый рюкзак обходится примерно в 5 тыс. руб. (+40% к прошлому году).

Школьная канцелярия обойдется в среднем еще в 3,5 тыс. руб. (рост на 22% к 2022 г.). На подарки учителям ко Дню знаний в среднем тратят чуть больше 2 тыс. руб.

В общей сложности сумма затрат по всем статьям расходов составляет в этом году 43 029 руб., за год показатель вырос на 9804 руб., или 30%.