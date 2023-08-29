В Нижнем Тагиле директора торфопредприятия отправили в колонию за убийство сотрудника

Суд вынес приговор жителю Нижнего Тагила Дмитрию Максимову. Мужчину признали виновным в убийстве и отправили в колонию.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, все случилось в августе 2021 года: директор ООО "Горбуновское торфопредприятие" Максимов на территории возглавляемой им организации в пьяном состоянии устроил ссору с подчиненным сотрудником. Как показало расследование, директор ударил мужчину по голове металлическим предметом, после чего тот упал на землю.

"Затем Максимов погрузил потерпевшего в багажник автомобиля "Черри Тигго" и перевез на участок местности, расположенный возле отметки 123 км автодороги "Екатеринбург – Серов", где облил потерпевшего легковоспламеняющейся жидкостью и поджег. От полученных повреждений мужчина скончался на месте происшествия", - говорится в материалах дела.

Пригородный районный суд назначил Дмитрию Максимову 8 лет в колонии строгого режима. В пользу родственников погибшего взыскан 1 млн рублей компенсации морального вреда.