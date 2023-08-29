В Екатеринбурге приземлились четыре самолета, летевшие в Тюмень и Уфу

Сегодня утром в аэропорту "Кольцово" внепланово приземлилось сразу четыре самолета, летевшие в Тюмень и Уфу. Причиной стали сложные метеоусловия в пунктах назначения - города накрыл сильный туман.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе екатеринбургского аэропорта, на запасной аэродром в "Кольцово" прибыли рейсы из Москвы DP-449 и SU-1568, WZ-4674 из Еревана и IО-206 из Нижневартовска.

О времени вылета до изначального пункта прибытия пока не сообщается.