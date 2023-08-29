29 Августа 2023
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Фото: Накануне.RU

Рекордно неоплаченная нефть: застрявшие в Индии российские рупии признали причиной падения рубля

Экономист, председатель правления банка "ФК Открытие", министр финансов России в 1997—1999 годах Михаил Задорнов признал одним из факторов ослабления рубля тот факт, что Россия не может вернуть из Индии зависшие рупии. При этом покупать на них тоже нечего.

Задорнов в колонке для РБК написал, что Россия поставила в Индию нефти и нефтепродуктов в первом полугодии на $30 млрд, а импорт из Индии оценивается примерно в $6-7 млрд в год. РФ нечего покупать в Индии, но страна не может и вернуть эти рупии, поскольку рупия – неконвертируемая валюта. $30 млрд за полгода – больше, чем все положительное сальдо текущего счета. Возврат валюты в страну – способ воздействия на курс рубля, но сегодня это "сложный и долгий процесс из-за санкций против российских банков". Конкретно вопрос с рупиями – "непростая задача, но российское правительство и ЦБ обязаны ее решить", считает Михаил Задорнов.

Общей суммы зависших денег Задорнов не называет, однако недавно Reuters утверждало, что речь идет о $39 млрд. Проблема существует с прошлого года и уже приняла колоссальные масштабы: в пересчете по курсу сумма зависших рупий составляет примерно 3,6 трлн руб. Вывод рупий из Индии заблокирован местным регулированием: индийский ЦБ запрещает оборот своей валюты за пределами страны.

Также мы уже писали, что Россия за полгода 2023-го недополучила колоссальный объем плановых нефтегазовых доходов. Согласно данным, опубликованным Министерством финансов РФ, объем поступлений упал на 47% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, и падение превысило 3 трлн руб. Аналитики называли причиной этих событий падение цены на нефть ниже прогнозного уровня. И вот недавно стоимость "черного золота" пошла вверх, но рублю это несильно помогло — напротив, он чуть не упал ниже отметки 100 за доллар.

Поэтому очевидно, что падение нефтегазовых доходов связано и с тем, что Россия элементарно не может получить средства за уже экспортированную нефть — еще в июне-июле выяснилось, что на банковских счетах российских компаний в Индии, крупнейшего импортера отечественной нефти, ежемесячно накапливается до $1 млрд в рупиях. А снижение валютной выручки давит на рубль в сторону его ослабления.

Теги: Михаил Задорнов, рубль, рупия, экономика


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